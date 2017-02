Kirnberger: "Jeder Haushalt zahlt 540 Euro zu viel pro Jahr"

06.02.2017, 13:56 Uhr

Purkersdorfer ÖVP kritisiert Gebührenhöhe.

PURKERSDORF (red). “Es ist skandalös, wie von roter Stadtregierungs-Seite versucht wird, die massive Gebührenerhöhung in unserer Stadt als ‘kleine Anpassung’ darzustellen. So erhöht sich bspw. der Bereitstellungbetrag für Wasser um ganze 66 Prozent! Zu oft wurden in Purkersdorf bereits die Gebühren erhöht und das immer sprungweise, anstatt in kleinen Schritten, die an die Inflation angepasst sind. Das trifft dann vor allem Pensionistinnen und Pensionisten besonders hart sowie die vielen Hausbesitzer. Dann auch noch in der Zeitung erklären, das seien moderate Anpassungen, verärgert die Gebührenzahler zu Recht”, meint ÖVP-Chef GR Andreas Kirnberger. Viele Purkersdorferinnen und Purkersdorfer hätten sich wegen der überhöhten Tarife bei ihm gemeldet.

Sprunghafte Erhöhungen nicht zumutbar

Forderung: Maximal Indexanpassung

Die Stadtpolitik habe schlecht gewirtschaftet und das bekämen jetzt alle zu spüren, die man offenbar aus SPÖ-Sicht noch "ausnehmen" kann, kritisiert die Purkersdorfer ÖVP. Florian Liehr, Klubobmann der ÖVP Purkersdorf, pflichtet Kirnberger bei: "Die Gemeindeaufsicht hat kritisiert, dass sich weder Finanzstadtrat noch Bürgermeister an die Gemeinderatsbeschlüsse halten. Der hat nämlich schon vor Jahren zu Recht festgestellt, dass sprunghafte Gebührenerhöhungen nicht zumutbar sind und daher jährliche Indexanpassungen - wenn notwendig - vorgenommen werden sollen. Das ist bei uns leider nicht passiert - vermutlich weil das vor den Gemeinde-Wahlen der SP-Stadtregierung ungelegen käme.""Die Stadt macht ohnehin mehr als 2 Milionen Euro Überschuss aus den Kanal-, Müll- und Wassergebühren. Das bedeutet, jeder Haushalt zahlt heute rund 540 Euro zu viel an Gebühren. Irgendwann muss Schluss sein - wir fordern ein, dass sich Bürgermeister und Finanzstadtrat künftig an die Beschlüsse des Gemeinderates halten - so wie es auch die Gemeindeaufsicht kritisiert hat und somit Gebührenerhöhungen falls notwendig nur mehr als Indexierung vorgenommen werden", so Kirnberger.