Purkersdorf: Erhaltung des Notarzt-Stützpunkts wird Gemeinderats-Thema

05.12.2016, 00:00 Uhr

Wichtiger Standort für Region

PURKERSDORF. Um ein klares Signal vonseiten des Purkersdorfer Gemeinderats zu setzen, will Bürgermeister Karl Schlögl in der Gemeinderatsitzung am kommenden Dienstag eine Resolution zum Erhalt des NEF-Standorts (NEF: Notarzteinsatzfahrzeug) in Purkersdorf beschließen."Das seit knapp 2 Jahrzehnten laufende System (...) das mit starkem finanziellen Einsatz der Gemeinden des Gerichtsbezirkes Purkersdorf eingerichtet worden ist, hat sich im Betrieb bestens bewährt und ist, da es zentral für einen Haupteinsatzraum für über 35.000 BürgerInnen in 6 stark wachsenden Gemeinden gelegen ist, ein unverzichtbarer Bestandteil der medizinischen und sozialen Grundversorgung und Infrastruktur der Region geworden", so eine wesentliche Begründung aus der Resolution, die am Dienstag Abend beschlossen werden und im Anschluss an Landeshauptmann Erwin Pröll, LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner und LR Maurice Androsch ergehen soll.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier