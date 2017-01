VORTRAG "Warum uns der Nahe Osten so nahe ist"

"Warum uns der Nahe Osten so nahe ist"

"Der Nahe Osten ist Europa sehr nahe – so versuche ich zu erklären, warum die Situation ist, wie sie ist, verworren und oft voller Überraschungen, und wir uns den Umbrüchen in dieser Weltecke nicht entziehen können. Denn der Nahe Osten ist Europa sehr nahe, dafür sorgen die Menschen und die Geografie“, so die renommierte Nahostexpertin selbst zu ihrem Vortrag.

Hotel Wiental, Hauptstraße 74f, 3021 Pressbaum

Der Region ist Karin Kneissl seit ihrer Kindheit, die sie teils in Jordanien verbrachte, sehr verbunden. Ihre Dissertation in Völkerrecht trägt den Titel "Der Grenzbegriff der Konfliktparteien im Nahen Osten". Hierfür recherchierte sie als Stipendiatin u.a. an der Hebräischen Universität in Jerusalem, in Syrien und Ägypten.Während ihrer Tätigkeit als Diplomatin im österreichischen Außenministerium wirkte sie un­ter an­de­rem einige Jahre in der Nahostabteilung mit