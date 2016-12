Profis warnen: Vorsicht vor "Scheinfirmen" und Pfusch am Bau

06.12.2016, 00:00 Uhr

Gablitzer Profi-Installateur und WK-Obmann warnen vor Pfusch am Bau.

REGION PURKERSDORF. „In letzter Zeit fällt mir oft auf, dass in Gablitz und Umgebung einige Firmen tätig sind die keine Gewerbeprüfung haben, aber so tun als ob sie professionelle Firmen wären", schildert der Gablitzer Installateur-Meister Christoph Eckhart. Teilweise sind derartige vermeintliche Firmen mit falschem, oder auch ganz ohne Gewerbeschein tätig, treten jedoch wie professionelle Handwerks-Betriebe auf. „Sie stellen den Kunden zum Teil z.B. Rechnungen mit Mehrwertsteuer und führen sie gar nicht ab“, erklärt Eckhart und weiß: „Das sind inzwischen keine Einzelfälle mehr."

Billig-Armatur verursachte Schaden

Kontrolle ist schwierig



"Der Geschädigte ist am Ende der Kunde"

Erst kürzlich sei in einem neu gebauten Haus im Gemeindegebiet Gablitz im Obergeschoss eine Armatur gerissen. "Böden, Estriche und Isolierungen müssen raus, der Verputz muss zum Teil abgetragen werden. Das sind wahnsinnige Kosten! Und die Versicherung steigt aus – weil's eine Armatur ohne Prüfsiegel war", erzählt Installateur-Profi Eckhart. Um derartigen Pfusch am Bau zu vermeiden, empfiehlt Eckhart sich im Zweifel bei der Wirtschaftskammer zu erkundigen."Das ist leider in so gut wie allen Sparten so, dass mit eingeschränkten Befähigungen viel mehr gemacht wird, als gemacht werden darf – aber wer kontrolliert's? Wenn's der Kunde nicht meldet, kommt man kaum drauf", seufzt auch Wolfgang Ecker, Obmann der Wirtschaftskammer Purkersdorf und NÖ-Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk. Auch aus dem eigenen Steinmetz-Gewerbe kennt er derartige Fälle: "Beispielsweise gibt's Steinmetzmeister, die nur für Friedhofsarbeiten zugelassen sind. Aber welcher Kunde weiß, dass der eigentlich keine Stiegen versetzen darf?" Dabei kann nicht nur durch unqualifizierte Arbeiten erheblicher Schaden für den Kunde entstehen – im Installations-Gewerbe kann's im Umgang mit Gas auch durchaus gefährlich werden, warnt Christoph Eckhart. Zudem verliert man bei Montage oder Reparatur durch unqualifizierte Firmen auch die Garantie."Den seriösen Firmen wird die Arbeit weggenommen, aber der Geschädigte ist der Kunde", betont Ecker. Sein Tipp: Im Zweifelsfall im Online-Firmen-A-Z der WIrtschaftskammer nachforschen oder sich bei der örtlichen Wirtschaftskammer informieren. "Wir bieten das natürlich an. Es wäre nicht schlecht wenn das mehr Leute in Anspruch nehmen würden", rät Ecker.