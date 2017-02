Wirtschaftskammer auf Bürgermeister-Besuchstour

10.02.2017, 16:49 Uhr

"Die Zusammenarbeit mit der Außenstelle Purkersdorf der Wirtschaftskammer NÖ ist das ganze Jahr über sehr intensiv und konstruktiv. Und verbindet das Ziel die Wirtschaftstreibenden in der Region bestmöglich zu unterstützen. Es geht um jeden Arbeitsplatz, denn Arbeitsplätze in der Region schaffen Lebensqualität, bringen Einnahmen für die Gemeinden und reduzieren den Pendelverkehr", so der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech.Einen kleinen Erfolg konnte Gablitz Ende letzten Jahres verbuchen, wie Michael Cech weiter berichtet: An der B1 in Allhang, an der Abzweigung nach Mauerbach, hat DHL ein regionales Verteilzentrum errichtet – in Vollholzbauweise und an die Landschaft angepasst. Cech: "Vorerst zwar nur 6 neue Arbeitsplätze, aber mit der Möglichkeit auf Erweiterung. Aber mir geht es um jeden einzelnen Job und darum kämpfe ich auch im neuen Jahr weiter." Beim Besuch habe man sogleich beraten, welche weiteren Aktionen und Maßnahmen gesetzt werden können. Künftig wolle man vor allem die vielen Einzelunternehmer beraten und unterstützen. Cech: "Wo immer wir helfen können, wollen und werden wir das tun."aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier