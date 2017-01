12.01.2017, 09:48 Uhr

Freitag ist Kinotag!

Als neue Aktion bietet die Bücherei Reutte ihren Leserinnen und Lesern einen Kinotag an. An jedem Freitag gibt es unsere DVDs um nur € 1,00 für zwei Wochen zum Verleih.



Das Angebot an Filmen für Kinder und Erwachsene umfasst u.a.

- Verschiedene Spielfilme

- Sach-DVDs

- Österreichischen Film

- und die Filme des Filmcircle Breitenwang.



Das Bibliotheksteam wünscht viel Vergnügen!

Gefällt mir