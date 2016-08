Tag des Denkmals "Gemeinsam unterwegs" in Reutte

Reutte : Arena Ehrenberg |

REUTTE. "Gemeinsam unterwegs" lautet das Motto des diesjährigen Tages des Denkmals, der am 25. September veranstaltet wird.

In Tirol öffnen bei insgesamt 13 Programmpunkten denkmalgeschützte Objekte – darunter Sakralbauten, Burgen, archäologische Ausgrabungsstätten, historische Siedlungen u.v.m. ihre Tore.

In Reutte finden an diesem Tag zahlreiche Führungen durch das mittelalterliche Festungsensemble auf Ehrenberg statt. Zusätzlich bietet die Burgenwelt 40 Prozent Ermäßigung auf alle Eintrittspreise.

Informationen zu allen Programmpunkten am Tag des Denkmals unter:

www.tagdesdenkmals.at