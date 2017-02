MINI MED rund um die Medikamente

13.02.2017, 07:14 Uhr

Wieviele Tabletten verträgt der Mensch

Breitenwang (hev). Mag. pharm. Martina Jeske, MSc, Apotheke der LKH Innsbruck - Universitätsklinik hielt den zahlreichen MINI MED Studentinnen und Studenten einen interessanten Vortrag zum Thema Medikamente einnehmen. Reinhard Oberlohr moderierte durch den Abend.Kurzfassung aus dem Inhalt des Vortrages:Es ist schon lange keine Ausnahme mehr, dass Patienten mehrere Arzneimittel gleichzeitig einnehmen müssen. Aus Studien geht hervor, dass nur jeder vierte Patient seine verordneten Mittel vorschriftsmäßig einnimmt. Gerade ältere Menschen sind hier risikobehafteter, da sie oft viele Medikamente (Polymedikation) gleichzeitig einnehmen. Arzneimittel entfalten Wirkungen, damit sind auch untrennbar Nebenwirkungen verbunden.Die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben über mögliche Nebenwirkungen und Dr. Google (Internet) jagen den Menschen Angst ein. Es heißt aber nicht, dass diese Nebenwirkungen auftreten müssen. Hier gilt es genau zu beobachten und im Falle neuer oder angegebener Beschwerden einen Arzt aufzusuchen. Niemals sollte selbst die Dosis oder Einnahmezeit geändert werden. Jeder Patient kann selbst wesentlich dazu beitragen, dass seine Arzneimitteltherapie so sicher und erfolgreich wie möglich ist. Eine Medikamentenliste (in Deutschland seit Oktober 2016 Pflicht) mit allen Mitteln (auch rezeptfrei in der Apotheke gekaufte und pflanzliche) sollte zu jedem Arztbesuch mitgenommen werden um Wechselwirkungen abklären zu können. Bereits eine Einnahme mit Mineralwasser kann die Wirkung einer Tablette verändern. Hier liegt oft das Problem vor, dass Nebenwirkungen durch einen Besuch beim Facharzt als neues, eigenes Krankheitsbild diagnostiziert und behandelt werden.Wichtig ist es, das Ziel im Auge zu behalten, den Therapieplan einzuhalten und eine geregelte Einnahme. 1x tägl. = alle 24 Stunden; 2x tägl. = alle 12 Stunden; 3x tägl. = alle 8 Stunden; 4x tägl. = alle 6 Stunden. Die Zeitabstände der Einnahme sollten eingehalten werden. Der Körper sollte mindestens 45° Grad aufgerichtet sein und zu den Medikamenten sollten 60ml Wasser getrunken werden.