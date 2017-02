Arbeitssuche nach der Babypause - Chancen durch "Neue Medien" steigen von Jahr zu Jahr

16.02.2017, 09:27 Uhr

Viele Frauen stehen nach der Babypause vor der spannenden Frage: „Was kann ich arbeiten und wie lässt sich der Arbeitsalltag mit meiner Mutterrolle vereinbaren. Vor allem in den vom Tourismus geprägten ländlichen Gebieten stellt dies die meisten Mütter vor schier unlösbare Probleme, die nicht selten in einer längeren Arbeitslosigkeit endet.Auch wenn die Tourismusbranche händeringenden um Arbeitskräfte bemüht ist, sind die ausgeschriebenen offenen Stellen für Mütter von Kleinkindern in der Regel nicht geeignet. So sind es meistens Ganztagesstellen, Abend- oder Nachtarbeit und vor allem die Wochenenden die bereits im Vorhinein dazu führen, dass viele Frauen hier keine Chance sehen, derartige Arbeitsstellen anzutreten.

Zudem sehen viele Arbeitgeber es oftmals als Problematisch an, Mütter von Kleinkindern einzustellen, da hier zusätzliche Herausforderungen auf den Betrieb zukommen: Pflegeurlaub wenn die Kinder krank werden oder mangelnde Flexibilität was die Arbeitszeiten angeht sind nur einige dieser Punkte.Die optimale Arbeitsstelle für eine „Jungmutter“ ist daher meist nicht oder nur mit einer sehr langer Wartezeit zu finden.Neue und ganz individuelle Chancen bieten hier die sogenannten „Neuen Medien“ – also das Arbeiten mit und im Internet. Sowohl in der Selbstständigkeit als auch im einen Angestellten Verhältnis mit einem hohen Anteil an „Heimarbeit“. Der hauptsächliche Vorteil beider Bereiche ist vor allem darin gegeben, dass die Arbeitszeit frei gewählt werden kann, so etwa wenn der Partner sich um das oder die Kinder(er) kümmern kann, oder wenn diese abends bereits im Bett sind.Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen beim Wiedereinstieg in das Berufsleben. Auf welche Probleme sind Sie gestoßen und wie haben Sie diese gelöst? Was vermissen Sie an Staatlicher Unterstützung? Oder sind Sie gerade in einer Situation, dass Sie nicht wissen, wie Sie Kind und Beruf unter einen Hut bringen können? Vielleicht kann Ihnen die Erfahrung oder Lösung anderer weiterhelfen.Wir freuen uns auf Ihr Feedback!In einem unserer nächsten Artikel werden wir Ihnen erfolgreiche Frauen aus dem Bezirk Reutte vorstellen, die es geschafft haben, Familie und Berufsleben mit Hilfe der „Neuen Medien“ perfekt unter einen Hut zu bringen.