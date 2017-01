AK Infoabend in Reutte "Gesund bleiben im Stresszeitalter"

Arbeiterkammer, Mühler Straße 22, 6600 Reutte

Was sind die globalen, sozialen und wirtschaftlichen Ursachen unseres angeblichen „Stresszeitalters“? Wie erkennen und definieren wir ein „Burnout“?

Beim Infoabend „Gesund bleiben im Stresszeitalter“ am Dienstag, 31. Jänner, ab 18.30 Uhr in der AK Reutte, zeigt die AK Expertin Dr. Carolin Juen de Quintero, M.A. Wege aus der Überforderung. Je nach Schweregrad der Erschöpfung können unterschiedliche Maßnahmen eine Genesung unterstützen. Die klinische Psychologin und Psychotherapeutin wird sich auch mit der Frage beschäftigen, wie es uns gelingen kann, das innere Lebensfeuer trotz aller Belastungen kraftvoll zu halten.

Anmeldungen erforderlich unter 0800/22 55 22 – 3650 oder reutte@ak-tirol.com