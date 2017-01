Auch die Wängler Straße wird saniert

28.01.2017, 12:00 Uhr

Im Sommer wird es Behinderungen in Lechaschau und in Reutte geben

LECHASCHAU (rei). Das wird viele Lechaschauer und Wängler weniger freuen: Zeitnah, eventuell sogar zeitgleich, mit den Bauarbeiten in Reutte in der Lindenstraße wird es auch auf der Ortsdurchfahrt von Lechaschau in Richtung Wängle zu längeren und gröberen Behinderungen kommen."Die Wängler Straße muss teilsaniert werden. Bevor die Asphaltarbeiten durchgeführt werden können, müssen wir die Wasserleitung tauschen", klärt Bürgermeister Hansjörg Fuchs auf.

Weitere Projekte im AOH

Beginnend bei der Kreuzung "Gamper" bis etwa zum Beginn der Moosbichl reicht das betroffene Wegstück. Die Wasserleitung wurde hier in den 1950er-Jahren verlegt. Jetzt, da die Straßensanierung ansteht, möchte man vorher noch die Leitung im Untergrund "in Schuss" bringen, damit man später nicht wieder die Asphaldecke aufreißen muss.Dafür muss die Straße auf einer Seite aufgegraben und an mehreren Stellen auch gekreuzt werden.Der Plan sieht vor, dass die Wängler Straße zumindest einspurig befahrbar bleibt, "aber wie das gelingt, muss sich erst noch zeigen", sagt Fuchs.Einen genauen Zeitplan gibt es derzeit noch nicht. Voraussichtlich werden die Arbeiten aber im Sommer durchgeführt. Da wird auch der Kanal in der Reuttener Lindenstraße getauscht. Hier ist eine mehrwöchige Sperre während der Ferien schon fixiert (wir berichteten). Gut möglich, dass die beiden Baustellen zeitgleich zusammenfallen. Dann könnte der Weg von Wängle kommend in Richtung Reuttener Zentrum doppelt beschwerlich werden.Mit der Neuverlegung der Wasserleitung ist das Projekt in Lechaschau aber nicht abgeschlossen. Hier darf sich zuerst das Erdreich bis ins kommende Jahr "setzen". Erst dann wird die neue Asphaltdecke aufgebracht. In den Monaten bis dahin wird es eine profisorische Fahrbahn geben.Finanziert wird der Tasuch der Wasserleitung über den Außerordentlichen Haushalt (AOH) der Gemeinde. Hier sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 450.000 Euro eingeplant. Die werden aber nicht nur für das genannte Projekt eingesetzt.Geplant ist ferner, den Gehsteig in Richtung Unterdorf zu verlängern - die Planungen laufen bereits - außerdem wird der Kinderspielplatz neben dem Sportplatz weiter attraktiviert. Hier ist vorgesehen, für die ganz Kleinen spezielle Spielgeräte aufzustellen.Die Vorhaben im außerordentlichen Haushalt wurden vom Lechaschauer Gemeinderat ebenso einstimmig abgesegnet, wie der ordentliche Haushalt, der Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,12 Millionen Euro vorsieht. "Wie in den anderen Gemeinden sind auch diese Gelder großteils für Ausgaben vorgesehen, auf die wir wenig Einfluss haben", berichtet Fuchs. Der Gestaltungsspielraum ist auch in Lechaschau eher ein enger.