30.01.2017, 10:43 Uhr

Bei Stau ist in Pflach alles dicht

PFLACH (rei). So, wie man sich das vorstellt, funktioniert es mit der Verkehrsführung in Pflach derzeit leider nicht. Die Hauptstraße ist gesperrt, für den innerörtlichen Verkehr gibt es eine Umleitung an der Volksschule vorbei (wir berichteten). Für den innerörtlichen Verkehr wie gesagt, nicht für Durchreisende. Doch wenn - wie fast an jedem Wochenende im Winter - auf der Umfahrung der Verkehr zu stehen kommt, fahren viele ab und wollen über Pflach und Reutte "abkürzen". Die Folge in Pflach ist auch hier ein Stau. Der Ärger bei den Anrainer ist groß. "Für was gibts die Ampel? Fahren alle unten rum", konnte man etwa auf Facebook lesen.

