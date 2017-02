Beratung in allen Pflegefragen am 17. Februar in Höfen

Höfen: Gemeindesaal |

AUSSERFERN. Was tut man, wenn jemand plötzlich Pflege braucht? Wie kann Pflege zu Hause oder in einer speziellen Einrichtung aussehen? Wer hilft bei der Organisation von Hilfsmitteln? Wo bekommt man Beratung und Unterstützung? Wie beantragt man Pflegegeld?

Antwort auf diese und weitere Fragen hat Referent DGKP Christian Schmitz von der Pflegeberatung am Bezirkskrankenhaus Reutte, beim Informationsabend über Pflege- und Betreuungsangebote im Bezirk Reutte am 17. Februar ab 19:00 Uhr im Gemeindesaal Höfen. Alle interessierten Personen und pflegende Angehörige sind herzlich eingeladen sich umfassend und kostenlos informieren zu lassen.

Veranstalter ist der Verein Hand in Hand.