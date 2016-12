Bezirksversammlung der Imker

Reutte : Hotel Goldener Hirsch |

REUTTE. Der Landesverband für Bienenzucht in Tirol lädt am Donnerstag, den 5. Jänner 2017 um 17 Uhr zur Bezirksversammlung im Hotel Goldener Hirsch in Reutte.



Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Gedenken an die verstorbenen Mitglieder 3. Verlesen des letzten Protokolls

4. Bericht des Bezirksobmannes

5. Kurzberichte der Vereinsobmänner

6. Vortrag des Präsidenten

7. Ansprache der Ehrengäste

8. Allfälliges



Die Vereinsfunktionäre werden gebeten verlässlich an der Bezirksversammlung teilzunehmen oder bei Verhinderung einen Stellvertreter zu entsenden. Alle interessierten Imker sind ebenfalls bei der Bezirksversammlung herzlich willkommen.

Auch die Vertreter der Bezirksveterinärbehörde und der Bezirkslandwirtschaftskammer sind dazu recht herzlich eingeladen.