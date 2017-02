Danke Österreich

01.02.2017, 08:04 Uhr

Ich weiß, dass dieses Schreiben irgendwann von jemandem gelesen wird. Wenn auch nur von der Person, die mein Schreiben übersetzt. Ich weiß auch nicht, ob diese Worte den Leserinnen und Lesern gefallen werden.Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich in Österreich Asyl beantrage. Nun leben ich seit acht Monaten in Österreich und ich merke, dass die Menschen hier sehr nett sind. Eigentlich dachte ich immer, dass Menschen nicht so nett sein können.Ein Land, dessen Namen ich nur in Büchern gelesen habe und von dem ich nur wusste, dess es die Heimat berühmter Wissenschaftler ist. Die Leute in diesem Land sind buchstäblich menschlich, aber ich glaube, dass Freundlichkeit und Selbstlosigkeit zwei komplett verschiedene Dinge sind. Unsere Eltern im Iran oder in Afghanistan sind selbstlos.

Wenn eine Frau eine Mutter wird, dann ist sie nur Mutter, die sich nicht mehr um sich selbst, sondern ausschließlich um ihre Kinder sorgt. Unsere Väter, die keine Identitätsdokumente haben, sind bereit alle Arten von Respektlosigkeit zu tolerieren. Sie müssen bis siebzig oder achtzig unter schwierigen Arbeitsumständen arbeiten. Selbst wenn sie genug Geld haben, führen sie kein bequemes Leben, weil sie keinen Respekt in der Gesellschaft genießen.Unsere Väter und Mütter werden beraubt. Sie werden der kleinsten Dige beraubt, wie des Lernens, des Arbeitens, des Sports und machnmal sogar des Atemens. Leider dürfen wir nicht in unseren eigenen Städten und Ländern leben, weil wir keine Identität und keine Nationalität haben, die uns schützen würde. All dies ergibt sich aus dem Mangel an Sicheheit in unserem Land. Wir sind jetzt in einem anderen Land auf einem anderen Kontinent. Hier wird der Mensch respektiert. Frauen und Männer sind im Gegensatz zu unseren Ländern geleichgesellt.Die Menschen hier geben dem afghanischen Volk und anderen Migranten Sicherheit und das ohne Zweifel n uns. Diese Leute sind die freundlichsten und humansten Menschen auf der Erde und Gott ist in den Herzen und Seelen dieser Menschen. Die Menschen sind so freundlich.Danke der österreichischen RegierungShirin Zamani,Flüchtling, derzeit im Außerfern lebend