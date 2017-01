"Das Wunder Gehirn" - Das Neueste aus der Hirnforschung

30.01.2017, 01:09 Uhr

MINI MED bot Einblicke in die Funktionsweise und den Forschungsstand

Breitenwang (hev). Viele MINI MED StudentInnen kamen ins VZ-Breitenwang um den äußerst spannenden Vortrag von Univ.-Prof. Dr. Christine Bandtlow, Vizerektorin für Forschung und Internationales der Med.-Uni Innsbruck, zu hören. Moderiert wurde der Abend von Univ.-Prof. Dr. Dieter zur Nedden.Das Gehirn ist das komplizierteste Organ im menschlichen Körper und beeinflusst alle darin stattfindenden Vorgänge. Es steuert überlebensnotwendige Funktionen, (Kreislauf, Atmung, Schlafverhalten) und sehr spezielle und komplexe Abläufe und Reflexe. Alle Umwelteinflüsse, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, werden an unser Gehirn gesendet und dort verarbeitet. Selbst Gefühle und Emotionen haben ihren Ursprung im Gehirn.Das Gehirn besteht aus zwei Hälften (rechte und linke Hemisphären) und die sind in der Mitte durch einen Balken verbunden. Es kann funktionell in 4 Bereiche eingeteilt werden. Großhirn, Kleinhirn, Zwischenhirn und Hirnstamm. Jeder Bereich ist für eine andere Aufgabe zuständig und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf vieler Körperfunktionen. Im Feinbau besteht das Gehirn aus vielen Nervenzellen die sehr spezialisiert sind und für verschiedene Aufgaben zuständig sind. Das Gehirn Gehirn wird zusammen mit dem Rückenmark als "zentrales Nervensystem" zusammengefasst. Die Länge aller Nervenfasern beträgt 5.000 000km (145 x um den Erdball). Die Speicherkapazität eines Gehirnes ist größer als die eines Computers. Das Gehirn ist eine permanente Baustelle, das sich an seine Anforderungen anpasst.