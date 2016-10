Demeter lädt zu Konzert mit CD-Präsentation

László Demeter ist am Samstag, 15. Oktober, ab 20 Uhr in der Kellerei in Reutte zu sehen und zu hören. Er gibt ein Konzert und stellt seine neue CD "Nuovo" vor.László Demeters Eigenkompositionen sind Kino für die Ohren: Bilder, die einzeln und im breiten Kontext immer etwas erzählen, Kompositionen, die durch ihre unvergleichbaren Rhythmen und Klangfarben das Publikum begeistern. Musik, die aus der tief verwurzelten Spiritualität des afroamerikanischen Blues, Soul, Pop, Rock und der Tradition der zeitgenössischen Musik der Moderne schöpft.László Demeter hat in Budapest, Innsbruck, New Orleans und Boston Jazz und klassisches Schlagwerk studiert.Er ist neben seiner Tätigkeit als Lehrer und Musiker Buchautor für Lehrbücher, mehrfacher Bundespreisträger in Jazz- und klassischer Musik, sowie Komponist und Endorser der Agner Sticks (Schweiz.)Besetzung der Band:Simon Plötzeneder, Trompete, FlügelhornViktor Bori, KlavierBela Lattmann, E-BassTom Vogel, Sound-DesignLászló Demeter, Drums