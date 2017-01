Faschingsball in Bach

BACH. Der Lechtaler Faschingsball des Pensionistenverbandes findet am Sonntag, den 15. Jänner 2017 um 14 Uhr im Gasthaus Alpenblick in Bach statt. Für die musikalische Umrahmung so wie einen Gratis-Zubringerdienst aus den umliegenden Gemeinden ist gesorgt. Abfahrt um 13:20 am Isserplatz in Reutte. Anmeldung und Zustiegsmöglichkeiten erfahren Sie bei den jeweiligen Obleuten des PVÖ.