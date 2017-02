Faschingsumzug in Reutte

REUTTE. Der Counttown für alle Faschingsnarren läuft: Denn alle Jahre wieder beleben hunderte große und kleine "Maschkerer" die Reuttener Straßen beim großen Faschingsumzug am unsinnigen Donnerstag. Dann herrscht wieder der Ausnahmezustand im Bezirk! Zahlreiche Vereine aus dem Außerfern und dem angrenzenden Allgäu zeigen sich dann wieder von ihrer buntesten und kreativsten Seite und verbreiten gute Laune. Nach der Aufstellung in der Ehrenbergstraße ziehen die Faschingswägen und Fußgruppen gesammelt zum Untermarkt. Dort finden die verschiedenen Aufführungen am Festgelände statt. Am Billa Parkplatz ist auch wieder ein Discozelt aufgestellt. Der Umzug beginnt um 14 Uhr. Aufstellung der Gruppen ab 13 Uhr. Bei so viel Party pur wird niemand einen Gedanken daran verschwenden, dass am Aschermittwoch alles vorbei sein soll.