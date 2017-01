Filmcircle Breitenwang präsentiert: "Die Poesie des Unendlichen"

AT

BREITENWANG. "Die Poesie des Unendlichen" ist eine unglaubliche, aber wahre Geschichte über die tiefe Freundschaft zweier Gelehrter aus unterschiedlichen Welten, deren Zusammenarbeit die Welt der Mathematik in ihren Grundfesten erschütterte. Der Film in deutscher Synchronfassung wird am Freitag, den 3. Februar um 20 Uhr im VZ Breitenwang gezeigt. Eintritt: 6 Euro, 4 Euro für Schüler und Studenten.