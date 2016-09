Gottesdienste Außerfern

28.09.2016, 00:01 Uhr

Bezirk Reutte

09.30 Gottesdienst;19.30 Gottesdienst;20.00 Gemeindeabend in Elbigenalp, Neue Mittelschule;15.00 Seniorenkreis;15.00 ökumenische Trauung in Berwang;10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte, zeitgleich Kindergottesdienst

08.00 hl. Messe, anschließend Eucharistische Anbetung;10.15 hl. Messe;08.00 hl. Messe; 19.00 Lobpreis und Anbetung;16.00 Trauung von Sabrina Breuss undChristian Beer; 19.00 hl. Messe;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg; 16.00 hl. Messe im Haus zum guten Hirten;18.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im BKH Reutte;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten;10.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg;14.00 kirchl. Trauung von Beatrix Kaufmann und Christian Kerber; 19.00 hl. Messe;09.00 keine hl. Messe; 10.15 Pflach: hl. Messe;19.00 hl. Messe;Do., 18.00;Di., 18.00;Mo., Mi. & Fr., 18.00;Di., Do. & So., 18.00;