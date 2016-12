Gottesdienste Außerfern

19.12.2016, 00:00 Uhr

Bezirk Reutte

09.30 Gottesdienst;18.00 Gottesdienst;10.00 Gottesdienst;17.00 Familiengottesdienst mit Krippenspiel;10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte; 17.00 Gottesdienst in Ehrwald / Neue Mittelschule; 19.30 Gottesdienst in Tannheim / kath. Pfarrsaal;10.00 Gottesdienst in der Dreieinigkeitskirche Reutte;19.00 ökumenisches Taizé-Gebet;17.00 Gottesdienst zum Jahresschluss in der Dreieinigkeitskirche Reutte;

06.30 Rorate;11.00 Schülermesse - NMS Königsweg;06.30 Rorate, anschließend Eucharistische Anbetung; 10.00 Weihnachtsbesinnung - NMS Untermarkt;17.00 Heiligabendfeier für Kinder mit Krippenspiel der VS Reutte; 22.00 Mette - hl. Messe, muik. Gestaltung: St. Anna-Chor;10.15 hl. Messe, musik. Gestaltung: Fam. Wetzel u.a.; 16.00 Gottesdienst in kroatischer Sprache in St. Anna;17.00 Weihnachtsmusik mit Chor & Orchester;08.00 hl. Messe;18.00 hl. Messe;10.15 hl. Messe;08.00 hl. Messe; 19.00 Lobpreis & Anbetung;10.15 hl. Messe;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg; 16.00 hl. Messe im Haus zum guten Hirten;18.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im BKH Reutte;15.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten;keine Gottesdienste;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg und zum guten Hirten;18.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im BKH Reutte;10.30 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus zum guten Hirten & Ehrenberg;16.00 Gottesdienst mit Kommunionfeier im Haus Ehrenberg & zum guten Hirten;keine Gottesdienste;06.30 Rorate - hl. Messe, anschl. Frühstück im Pfarrstadel;16.00 Heiligabendfeier für Kinder mit Krippenspiel der VS Archbach; 22.00 Pflach: Christmette - Wortgottesdienst mit Kommunionfeier, mitgestaltet von der Bläsergruppe der Musikkapelle Pflach; 23.30 Weihnachtslieder & -musik vor & in der Kirche (Turmbläser ab 23.15); 24.00 Christmette, gestaltet mit Weihnachtsliedern des Kirchenchores & der Gemeinde;09.00 Weihnachtsgottesdienst für Kinder & Familien; 18.00 feierlicher Weihnachtsgottesdienst, mitgestaltet von Chor & Orchester: Pastoralmesse von C. Kempter;10.15 Pflach: hl. Messe;19.00 Taizé-Gebet;19.00 hl. Messe;18.00 hl. Messe - feierlicher Dankgottesdienst zum Jahreswechsel;19.00 Festgottesdienst für die Pfarre, mitgestaltet vom Männergesangsverein Reutte;19.00 hl. Messe;09.00 hl. Messe - Festgottesdient mit den Sternsingern, mitgestaltet vom Kirchenchor & Orchester: Pastoralmesse von C. Kempter; 10.30 Pflach: Patroziniumsgottesdienst in der Dreikönigskapelle mit den Sternsingern, mitgestaltet von der Bläsergruppe der Musikkapelle Pflach;