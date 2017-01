Großbrand mitten in Wängle

27.01.2017, 07:18 Uhr

Personen kamen nicht zu Schaden - 40 Hasen wurden gerettet

WÄNGLE (rei). Eine Brandmeldung am Donnerstag um 19.30 Uhr sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehren: In einem alten Haus in direkter Nachbarschaft zur Wängler Pfarrkirche war ein Feuer ausgebrochen, für die beiden Bewohnern, eine 56-jährige Frau und ihren 58-jährigen Lebensgefährten, zunächst unbemerkt. Nachbarn bemerkten die starke Rauchentwicklung im zweiten Obergeschoß und läuteten die Hausbewohner heraus.Die ebenfalls umgehend verständigte Feuerwehr war rasch an Ort und Stelle und konnte mit den Löscharbeiten beginnen.

Fünf Feuerwehren vor Ort

116 Feuerwehrkräfte von fünf Feuerwehren waren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Auch vier Rettungssanitäter sowie die Polizei waren vor Ort.Die Helfer des Roten Kreuzes wurden zum Glück nicht benötigt. Die Hausbewohner kamen rechtzeitig aus dem Gebäude heraus und auch beim Feuerwehreinsatz wurde niemand verletzt.Gut ging der Einsatz auch für 40 Hasen aus. Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Stall. Sie wurden von der Feuerwehr an einen sicheren Platz gebracht.Der Sachschaden am Gebäude ist hoch. Die genaue Höhe müssen Sachverständige ermitteln. Experten wird es auch brauchen, um die Ursache des Feuers herauszufinden. Noch heute werden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet.Das Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Umliegende Gebäude wurden nicht beschädigt.