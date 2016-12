Jugendliche holten sich Tipps bei der AK

24.12.2016, 11:30 Uhr

„Schüler vor Ort“: Arbeitsrechtliche Infos der AK

REUTTE. Mit dem Eintritt ins Berufs- bzw. Familienleben beginnt für junge Menschen ein neuer Lebensabschnitt. Dabei stellen sich viele Fragen: Was muss ich am Arbeitsplatz beachten? Welche Rechte und Pflichten haben werdende Eltern? In der AK Reutte erhielten interessierte Schüler Antworten.„Schüler vor Ort“ lautet der Titel einer Veranstaltungsreihe, bei der Jugendliche die AK Tirol kennen lernen und sich über wichtige Aspekte aus dem Arbeitsrecht informieren können.Auch zwei Abschlussklassen der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Reutte nutzten die Gelegenheit und besuchten mit ihrer Professorin Hemma Meßner-Eccher die AK Reutte. Bezirkskammer-Leiterin Birgit Fasser-Heiß begrüßte die Gäste und erklärte ihnen, welche Aufgaben die AK erfüllt und welche vielfältigen Leistungen sie für die Mitglieder erbringt.

Im Vortrag „Grundzüge des österreichischen Arbeitsrechtes“ erhielten die Schülerinnen und Schüler anschließend wichtige Infos im Hinblick auf ihren künftigen Arbeitsplatz, wie z. B. zum Arbeitsvertrag, zum Ausstellen von Dienstzeugnissen und zu den Ansprüchen bei Beendigung eines Dienstverhältnisses. Beim Vortrag „Ein Baby kommt“ gab Fasser-Heiß einen Überblick über arbeitsrechtliche Bestimmungen für werdende Eltern und u. a. auch über das neue Kinderbetreuungsgeld-Konto, das mit 1. März 2017 in Kraft tritt. Außerdem beantwortete sie noch zahlreiche Fragen.