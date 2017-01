18.01.2017, 05:00 Uhr

Verkehrsdebatten sind ein alter Hut

Diese Bezirksblätter-Ausgabe hat ungewollt ein Schwerpunktthema bekommen: Unschwer zu erraten, es geht um den Verkehr. Jeder Bericht für sich hat seine Berechtigung. Es geht um die „Tunnel-Petition“ die Fernpassstrecke betreffend; um den „Warnruf“ für eine zweite Brücke über den Lech im Talkessel von Reutte; um eine Großbaustelle in der Lindenstraße, die viele Probleme schaffen wird; um eine Baustelle auf Pflacher Gebiet die bereits für Probleme sorgt und - zum „Darüberstreuen“ - das Verkehrschaos am Freitag im Bezirk Reutte. Unter dem Strich bleibt eines über: Das Verkehrsthema hat den Bezirk Reutte fest im Griff. Unser wöchtlicher Blick in die Blickpunkt-Ausgaben vor 25 Jahren zeigt, dass eigentlich alles in irgend einer Form schon früher den Bezirk beschäftigte. Ist der viele Verkehr also „Gott gegeben“? Nein. Von uns gemacht! Das ist die Realität. Wir leben vom Tourismus, vom Handel, von der Industrie. Sie alle verursachen Verkehr. Und den aus den engen Tälern hinauszubekommen scheint nicht möglich. Es dreht sich um die „Geister, die ich rief....“.