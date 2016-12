Leitungsnetz muss teilweise erneuert werden

14.12.2016, 07:30 Uhr

Neben den drei Speichereinheiten, die die Gemeinde betreibt, gibt es im Ortsteil Berg noch eine eigene Wassergenossenschaft, welche sich um die Versorgung in Tannheim/Berg kümmert. Im Bedarfsfall kann aber auch hier die Gemeinde aushelfen. Außerdem gibt es am Vilsalpsee noch einen Tiefbrunnen, der die dortigen Objekte versorgt."Wir sind damit wirklich gut aufgestellt, was die Versorgung mit Trinkwasser bzw. im Bedarfsfall auch mit Löschwasser anlangt", stellt Bgm. Markus Eberle zufrieden fest.Erledigt ist das Thema Wasserversorgung damit aber nicht. Das Leitungsnetz ist in die Jahre gekommen und muss sukzessive erneuert werden. In Teilen der Gemeinde ist das schon passiert, wo das noch nicht der Fall war, werden in den kommenden Jahren entsprechende Arbeiten durchgeführt.