Lindenstraße in Reutte wird heuer zwei Monate zur Baustelle

13.01.2017, 10:44 Uhr

Wichtige Verkehrsverbindung

Zwischen 14.000 und 18.000 Autos, Busse und LKW fahren täglich durch die Lindenstraße. Sie zählt damit zu den meist frequentierten Straßen im Bezirk Reutte. Was es heißt, wenn diese Straße komplett gesperrt wird, bekommt man etwa beim verkehrsfreien Tag im Herbst zu spüren. An diesem einen Tag im Jahr wird der Verkehr komplett von der Lindenstraße ferngehalten.

Zweimonatige Sperre

Massive Belastungen

Die Umleitung erfolgt dann durch das Untergsteig bzw. über die Schyrlestraße. Und so wird es auch diesen Sommer sein. Allerdings nicht für einen Tag, sondern voraussichtlich für rund zwei Monate."Für die Anrainer wird die Zufahrt mit Einschränkungen möglich sein", informierte Bürgermeister Luis Oberer den Gemeinderat. Alle anderen müssen auf den genannten Wegen ausweichen. Der Verkehr aus dem Lechtal wird über Rieden geleitet.Massive Verkehrsbelastungen auf den Umleitungsstrecken werden aber nicht ausbleiben. Schuld ist der Kanal, der im Straßenkörper der Lindenstraße verläuft. Der ist in die Jahre gekommen und teilweise desolat. Heuer macht man sich daran, ihn komplett auszutauschen. Oberer: "Das wird eine echte Herausforderung. Aber der Kanal ist in einem schlechten Zustand und muss getauscht werden."Die Bewohner und Unternehmer in der Lindenstraße werden von der Gemeinde demnächst noch eingehender über alles informiert. Erspart bleiben wird ihnen die Baustelle aber nicht.