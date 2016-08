28.08.2016, 16:40 Uhr

Mann stürzte 200 Meter ab

NAMLOS. Ein schwerer Alpinunfall ereignente sich in Namlos. Ein 55-jähriger Deutscher unternahm am 26. August 2016 mit seiner Gattin eine Bergtour auf die Engelspitze in den Lechtaler Alpen. Gegen 12:10 Uhr rutschte der Mann beim Abstieg kurz nach dem Gipfel aus und stürzte ca. 200 m über felsdurchsetztes Gelände ab. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen.

