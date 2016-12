Mit der Region für die Region - EW Reutte spendet an die Lebenshilfe

29.12.2016, 10:40 Uhr

Jedes Jahr bekommt eine besonders sozial engagierte Gruppe, Verein oder Organisation aus der Region Reutte eine Spende.In diesem Jahr gehen die € 2.500,- an die Lebenshilfe, die gerade im Begriff ist das bereits bewährte Wohnhaus auf eine neue Struktur umzugestalten.„Sponsoring ist uns besonders wichtig“, betonte Dr. Christoph Hilz bei der Übergabe in der Lebenshilfe Werkstatt in Reutte, „und wir sind Teil der Region, sowohl als Energielieferant wie auch als Arbeitgeber.“