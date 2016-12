Neue Gebäude sorgen für Impulse in Ehrwald

02.12.2016, 06:00 Uhr

Direkt neben dem Ehrwalder Schwimmbad entsteht derzeit ein Einkaufszentrum. Errichtet wird dieses von der "DauWi" Immobilien GmbH. Dahinter verbergen sich die Namen Dauber und Wiedergut. Sie haben Architekt Peter Gladbach aus Heiterwang mit der Planung betraut.Nach seinen Plänen entsteht neben der Hauptstraße ein Gebäude, in dem ein Lebensmittelgeschäft und mehrere Handelsgeschäfte Platz finden werden. Auch eine Tiefgarage wird errichtet. Läuft alles nach Plan, möchte man heuer schon erste Teile des Objektes beziehen, die Komplettfertigstellung ist für 2017 vorgesehen."Jetzt geht es wirklich schnell. Die Vorgespräche haben dafür einige Zeit in Anspruch genommen", befindet Bürgermeister Martin Hohenegg.

Erste Gespräche 2012

Neues am "Kende"-Areal

Vielseitiger Bau

2012 wurde das Thema erstmals mit der Gemeindeführung debattiert. Es folgten diverse Genehmigungsverfahren. Dass jetzt intensiv gebaut wird, freut den Gemeindechef: "Das ist ein sehr wichtiges Projekt für den Ort. Der Standort ist gut gewählt und wird Ehrwald neue Impulse verschaffen."Es entsteht ein reines Geschäftsgebäude. Wohnungen sind nicht eingeplant, "weil das nur zu Konflikten führen würde", sagt Hohenegg. Besonders freut ihn, dass ein Projekt dieser Art im Ort umgesetzt wird: "Sonst baut man solche Geschäftshäuser inzwischen ja vermehrt an den Ortsrand. In Ehrwald entsteht dieses Objekt sehr zentrumsnah."Einige hundert Meter weiter, ebenfalls neben der Hauptstraße, wird auch auf dem "Kende"-Areal gebaut. Hier ist die WE Bauherr.Was hier entsteht, dient später unterschiedlichen Zwecken. Das Rote Kreuz bekommt eine neue Heimat, es wird Wohnungen mit Tagesbetreuung geben, und altengerecht Wohnungen. Dazu kommen noch Wohneinheiten für Singles und junge Menschen.Und sogar für das Heimatmuseum wird Platz geschaffen.Es ist eine Kombination aus Neubau und Altbau-Sanierung, die hier zur Umsetzung kommt. Durch die Gebäudeanordnung entsteht eine Art Innenhof. Der soll einmal, zumindest wenn es nach den Vorstellungen von Bgm. Martin Hohenegg geht, zum Treffpunkt für Jung und Alt werden. Noch dauert es aber, bis das Projekt fertiggestellt wird. Die Übergabe ist 2018 vorgesehen.