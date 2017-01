Neues von Claudia Lang-Forcher

27.01.2017, 17:41 Uhr

"Im Sommer werde ich öfter in Elbigenalp sein", freut sich Claudia Lang-Forcher, denn die Geierwally Freilichtbühne hat ihr Erfolgsstück "Schwabenkinder" in den Spielplan genommen. "Die Geierwally-Bühne ist einfach ein Stück meines Lebenswerks, eine innige Verbundenheit wird es von meiner Seite immer geben", sagt die Mitgründerin Claudia Lang-Forcher gerade heraus.Ja und dann - aber das ist noch fast geheim - arbeitet Claudia Lang an einem neuen Theaterstück. Wieder steht eine große Frauenpersönlichkeit aus ihrer Heimat im Mittelpunkt. Es geht um die Ordensfrau Anna Dengl aus Steeg im Lechtal. Als Gründerin der Missionsärztlichen Schwestern war sie ihrer Schülerin, der Hl. Mutter Theresa, zeitlebens ein Vorbild. "Mich reizt der Stoff, zu zeigen, was die Hingabe an eine Aufgabe alles bewirken kann", so Claudia Lang-Forcher.Momentan steht Claudia Lang-Forcher jedoch nicht auf den Bühnen-Brettern, sondern hat ihre Ski aus dem Keller geholt. Schnee, Sonne und der Hahnenkamm sind einfach unwiderstehlich...