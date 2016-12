Pinswanger Waldadvent

11.12.2016, 09:21 Uhr

Schön ists dort, ohne Blinklichter, ohne Hektik, ohne Umsatzrekorde. "Wir sind so reich wie das, auf was wir verzichten können", das wäre ein passender Wahlspruch für die Pinswanger. Und in diesem Sinne sind sie sehr reich und wahrscheinlich glücklich dazu.