Reitlehrerin von Pferden zu Tode getrampelt

27.08.2016, 09:04 Uhr

Plötzlich begannen die beiden Tiere, die von der Niederländerin geführt wurden, zu scheuen. Die Gründe dafür sind unbekannt. Die 42-Jährige versuchte die Pferde zu fixieren, was ihr auf tragische Weise zum Verhängnis wurde. Sie stürzte und wurde am Boden liegend durch Huftritte im Nacken-, Schulter- und Oberbauchbereich derart verletzt, dass sie trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Die 42-Jährige war ausgeblidete Reitlehrerin, galt als sehr erfahren und war seit zwei Jahren am Reitgut beschäftigt. Sie war anerkannt und sehr beliebt. Die Bestürzung über den tragischen Unfall ist groß.