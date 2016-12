Rundweg wird attraktiviert

10.12.2016, 07:30 Uhr

ELBIGENALP (rei). Seit vielen Jahren erfreut sich der Geierwally-Rundweg in Elbigenalp großem Zuspruch. Beginnend bei der Geierwally-Freilichtbühne wandert man zunächst in Richtung "Kasermandl"-Alm, dann weiter zurück ins Bernhardstal, das mittels einer kleinen Brücke gequert wird. Danach geht es talauswärts Richtung Gibler Alm weiter. Von hier ist man dann bald wieder auf Höhe des Hotels Alpenrose in Elbigenalp am Talboden angekommen.Ein schöner Weg, der allerdings eine kleine Problemstelle aufweist: Im hinteren Bereich sorgte immer wieder ein Schotterfeld dafür, dass der Weg beschwerlich wird.

Eine neue Hängebrücke soll Abhilfe schaffen. Dank des neuen Übergangs fällt das hinterste Wegstück künftig weg. Wann genau mit dem Bau der Hängebrücke begonnen wird, ist noch offen. 2018, spätestens 2019, soll die Brücke aber kommen.Nicht die einzige Verbesserung auf diesem Wanderweg. Im vorderen Bereich des Weges soll eine Aussichtsplattform, der "Adlerhorst", entstehen. Von diesem Bauwerk aus wird man wunderbare Ein- bzw. Ausblick auf die Gemeinde und die umliegende Talschaft bekommen.