Trauercafé in Wängle

WÄNGLE. Das nächste Trauercafé findet am Dienstag, den 31. Jänner von 14:30 bis 16:30 Uhr im Widum Wängle statt.Das Trauercafé ist ein offenes Angebot für alle, die den Tod eines nahen Menschen betrauern und dabei nicht allein sein wollen. In ruhiger und verständnisvoller Atmosphäre besteht die Möglichkeit zur Begegnung und zum Austausch mit anderen Gleichgesinnten. Selbstverständlich bleiben die Gespräche in diesem Kreis vertraulich. Sie können auch schweigend etwas trinken, zuhören und so ein Stück Gemeinschaft erleben. Kaffee, Tee und Kuchen sorgen für das leibliche Wohl. Auch ohne Anmeldung sind Sie willkommen. Das Trauercafé wird von ausgebildeten Trauerbegleiterinnen betreut.

Kontakt und Begleitung:

Elisabeth Martinz, Pharmazeutin, Tel. 0676-5602756,Margit Krismer, Dipl. – Sozialarbeiterin, Tel. 0699-10836345,Silvia Schindl, ausgebildete Trauerbegleiterin, Tel. 0676-3785488,Waltraud Engl, ausgebildete Hospiz- und Trauerbegleiterin, Tel. 0680-3241022,Christine Scheiber, Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, Hospizbegleiterin, Tel. 0699-11696290,Gerhard Hartmann, Diakon/Dipl. Pastoralassistent, Tel. 0676/4365520