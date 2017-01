25.01.2017, 12:00 Uhr

Vergangenes Jahr starben im Bezirk 164 Menschen

AUSSERFERN (rei). 90 Männer und 74 Frauen starben vergangenes Jahr im Bezirk Reutte. Damit wurde heuer exakt der Wert aus dem Jahr 2008 erreicht. In den Jahren dazwischen war die Sterblickeitsrate immer höher und erreichte 2013 mit 203 Verstorbenen einen Höchstwert.

Die Mehrzahl der Menschen starb im Bezirkskrankenhaus (78). Dahinter scheint die eigene Wohnung als Todesort auf (41), gefolgt vom Bezirkspflegeheim "Haus Ehrenberg" mit 20 Personen und dem Seniorenzentrum Reutte (17).

Der älteste verstorbene Mann 2016 war immerhin stolze 96 Jahre alt, die älteste verstorbene Frau 95 Jahre.

Die Mehrzahl der Verstobenen stammte aus Reutte (39). Mehr als zehn Todesfälle gab es noch in Lechaschau (12) und Ehenbichl (11) sowie in Breitenwang und Höfen (je 10).

