Verlosung der Hauptgewinne aus der Weihnachtsaktion in der Kellerei

20.01.2017, 02:11 Uhr

Gewinnerin des Hauptpreises lag mit Grippe im Bett

Reutte (hev). Bereits am 5. Jänner standen die fünf Hauptpreisgewinner fest. Claudia Grissmann aus Breitenwang, Irmgard Kuisle aus Reutte, Sabrina Lang aus Wängle, Christine Eberle-Haas aus Rieden und Christoph Wagner aus Breitenwang wurden zur großen Weihnachtsaktion - Schlussverlosung in die Kellerei geladen. Wer welchen der tollen Hauptpreise bekommt wurde am Donnerstag in der Kellerei unter der Aufsicht von Rechtsanwalt Dr. Michael Tschiderer ausgelost.Die Glücksengerl Thomas Pfanner aus Reutte, Klemens Lutz aus Schattwald, Paula Barbist aus Lechaschau und Alina Gruber aus Vils zogen in der genannten Reihenfolge die Gewinner vom fünften bis zum ersten Hauptgewinn.Ausgerechnet die Gewinnerin des Hauptpreises, Sabrina Lang aus Wängle, konnte ihren Preis nicht selbst in Empfang nehmen, sie lag mit einer heftigen Magen-, Darmgrippe im Bett. Klaus Lochbihler, der Lebenspartner von Sabrina, fand keine Worte als er den Preis - Gutscheine der Kaufmannschaft Reutte im Wert von € 5.000.- entgegennahm.5. Preis: Ein Paar Schier von Hervis gingen an Christine Eberle-Haas4. Preis: Ein Flat Screen von Red Zac - E-Welt Reutte ging an Christoph Wagner3. Preis: € 1.000.- als Gutscheine der Kaufmannschaft gingen an Irmgard Kuisle2. Preis: € 1.500.- als Gutscheine der Kaufmannschaft gingen an Claudia Grissmann1. Preis: € 5.000.- als Gutscheine der Kaufmannschaft gingen an Sabrina LangDie Preise wurden von den jeweiligen Vertretern der Betriebe überreicht.Kaufmannschaftsobmann Christian Senn bedankte sich bei den Gewinnern und lobte die Reuttener, die durch ihr Kaufverhalten Arbeitsplätze sichern und die Wirtschaft ankurbeln. Seit 37 Jahren gibt es die Weihnachtsaktion und es gab noch nie zuvor so viele Teilnahmekarten. 135 Mitgliedsbetriebe zählen zur Kaufmannschaft. Neben Bürgermeister Alois Oberer waren auch WK-GSL Wolfgang Winkler, Red Zac EW-Reutte Dir. Michael Hold, Art Press GF Thomas Tetzner, Alpentherme BL Sebastian Heckelmüller, Raiba Dir. Christian Frick und Prokurist Alexander Trs, Rechtsbeistand Dr. Hermann Tschiderer und Pascal Major von der Fa. Hervis anwesend.Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Celina Perl und Laura Hauser. Das Hotel Hirschen sorgte für das leibliche Wohl. Gesponsert wurde der Abend von Art Press und dem Außerferner Druckhaus.