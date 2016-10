Vollblut-Kabarettistin kommt nach Weißenbach

WEISSENBACH. Die Vorarlberger Kabarettistin Hilde Fehr bringt am Freitag, 14. Oktober, ab 20 Uhr die Lachmuskeln zum Vibrieren. Im Gemeindesaal Weißenbach gibt sie Anleitung zum Ausstieg aus dem Schönheitswahn.Ihr neues Programm ist ein lustvolles Plädoyer für Rundungen, Falten und Bierbäuche!Der Spiegel als Freund oder Feind. Ich bin. Also bin ich schön!Wie einfach wäre die Welt, wenn man sich selber so betrachten könnte. Hilde Fehr schaffte ihren Ausstieg aus dem immerwährenden Dauerbrenner: „Jung und schlank um jeden Preis“.

Ewige Jugend, hängende Brüste, Männergeschichten incl. Heiratsanträge und immer noch nicht verheiratet, eine Hassode auf brasilianische Zumbahüftschwingerei, ein Leben mit zwei Pubertierenden, die immer einer Meinung sind, zumindest wenn Sie vor Dir stehen...einfach eine Anleitung gegen den Perfektionswahn.Nachdem sich Hilde Fehr endlich selbst zu lieben begann und ein Buch geschrieben hat, kam er doch - Der Märchenprinz! Nur was, wenn dieser doch zum "realen Mann" mutiert?Im zweiten Teil erstmalig: Fehr mit ihrem Live-Märchenprinzen - der auch zu Wort kommt!