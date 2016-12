05.12.2016, 12:37 Uhr

Vortrag: "Reutte - einst und heute"

REUTTE. Parallel zur Ausstellung „Reutte – einst und heute“ hält Dr. Richard Lipp einen Vortrag, in dem er sich mit den Besuchern auf einen virtuellen Rundgang durch das heutige Reutte begibt. Bilder zeigen Reutte wie es sich heute präsentiert, dann wird zurückgeblendet in das Reutte von einst. Dabei ist oftmals festzustellen, dass sich nicht nur das Aussehen der Häuser, sondern vielfach auch deren Funktion verändert hat. Beispiele: Die heutige Bezirkshauptmannschaft und Musikschule waren einst Gasthäuser, hingegen das Grabherr-Haus früher Sitz des Kreishauptmannes.

Der Vortrag findet am Donnerstag, 15. Dezember 2016, um 19 Uhr, im Museum im Grünen Haus statt. Der Eintritt ist frei.

Gefällt mir