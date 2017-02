13.02.2017, 11:48 Uhr

Vortrag über Spendenaktion in Reutte und im Allgäu

Die christliche Glaubensgemeinschaft Füssen bedankt sich herzlich für die vielen wertvollen Kleiderspenden. Ein großes Dankeschön auch an Angelika und Markus Lehne aus Reutte mit ihrem Team, das unermüdlich die Sachspenden entgegennahm und weiterleitete.

Am Mittwoch, dem 22. Februar, findet um 19 Uhr im "Haus Hopfensee", Höhenstraße 14, 87629 Hopfen am See, ein Vortrag über die Erlebnisse der Reise nach Serbien statt.

