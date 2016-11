Weihnachten im Schuhkarton ein Erfolg

27.11.2016, 10:43 Uhr

Schon zum 12. Mal wurde die Aktion angeboten. Im Bezirk Reutte wurden insgesamt 484 kleine Pakete, gefüllt mit vielen schönen Produkten, abgegben. Ein engagiertes Organisationsteam kümmerte sich um den reibungslosen Ablauf der Aktion.Die Geschenke werden nun an Kindern in benachteiligten Regionen verteilt. Ziel der Verteilungsaktion sind heuer Moldawien, Bulgarien und Serbien. Dort werden die Geschenke in Kindergärten und Schulen, Heimen, Krankenhäusern und an Familien im Rahmen einer Weihnachtsfeier verteilt.