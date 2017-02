Weißenbach hat die schönsten "Blühenden Straßen" in Tirol

15.02.2017, 09:19 Uhr

Den Gemeindewettbewerb „Blühende Straßen“ konnten heuer Weißenbach, Reutte Kufstein und Zirl für sich entscheiden.

BEZIRK. Mit dem grenzüberschreitenden Wettbewerb „Blühende Straßen“ waren 2016 bereits zum vierten Mal alle Städte und Gemeinden in Tirol und Südtirol aufgerufen, Straßenraum in Lebensraum umzugestalten. Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche, rund um den Autofreien Tag am 22. September des letzten Jahres, wurden dazu von den teilnehmenden Gemeinden bunte Aktionen durchgeführt. Vergangene Woche wurden die Urkunden feierlich überreicht.

Starke Einbindung der Kleinsten

Weißenbach setzte sich gegen 22 Gemeinden durch

Die Gemeinde Weißenbach erhielt von der grenzüberschreitenden Jury insgesamt 137 von 184 möglichen Punkten und konnte sich damit den Gesamtsieg sichern. Die Gemeinde überzeugte besonders durch die über das Jahr verteilten Aktionen. So wurde bereits im Frühjahr begonnen, mit den Kindern des Kindergartens und der Volksschule Blumensamen zu säen um die Pflanzen später im Dorf zu verteilen. Im Rahmen des Mobilitätstags zum Auftakt der Mobilitätswoche wurde auf einem für den Verkehr gesperrten Straßenabschnitt ein Straßenfest organisiert. Im Fokus standen dabei alte und neue Mobilitätsformen: Kutsche, Ponys, Elektroroller und Elektroauto.An der Spitze ging es dieses Jahr äußerst spannend zu. Den zweiten Platz teilen sich mit je 135 Punkten die Stadtgemeinde Kufstein sowie die Marktgemeinden Reutte und Zirl. Platz drei belegt mit 129 Punkten die Gemeinde Ritten und ist damit Südtiroler Landessieger. Die Bewertungskategorien der Jury waren Öffentlichkeitswirksamkeit, Kreativität, Innovation, Reichweite der Aktion und Einbindung von Personen, Vereinen und Schulen. Heuer nahmen 11 Gemeinden aus Nord- und Osttirol sowie 11 Gemeinden aus Südtirol am Wettbewerb „Blühende Straßen“ teil und setzten damit ein Zeichen für sanfte Mobilität am internationalen Autofreien Tag.Das Ziel der Aktionen war es, mehr Lebensqualität durch weniger Verkehr auf die Straße zu bringen.