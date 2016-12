Zahl der Asylanten in Breitenwang wird reduziert

09.12.2016, 07:00 Uhr

Die Qualität der Arbeit im Bereich der Asylanten stuft er im Bezirk als sehr hoch ein: "Der Bezirk Reutte ist sehr gut geführt", stellt er fest. Dennoch wird es in nächster Zeit im Außerfern zu Änderungen kommen. Betroffen in erster Linie ist das Asylantenheim in Kreckelmoos in der Gemeinde Breitenwang.

Zweitgrößtes Heim im Bezirk

Lange Zeit war dieses das größte Heim im Bezirk Reutte. Erst mit der Umgestaltung der ehemaligen Startwohungen in Asylantenunterkünfte in Reutte, in direkter Nachbarschaft zur Südtiroler Siedlung, verlor Kreckelmoos seine Spitzenposition als größtes Asylantenheim im Bezirk.Durchschnittlich 40 Asylwerber sind in Breitenwang im ehemaligen Krankenhaus untergebracht. Diese Zahl wird sich in naher Zukunft reduzieren, wie Mackner bestätigt. Bauliche Gründe führen zur Reduktion der Bewohner. "Derzeit laufen die Gespräche. Näheres kann man derzeit aber nicht sagen."Klar ist aus Sicht der Tiroler Sozialdienste allerdings, dass gerade im Außerfern wichtige Arbeit geleistet wird. "Der Bezirk funktioniert hier sehr gut", findet Mackner anerkennende Worte. Das hänge am Engagement vieler Helfer, aber auch an der Struktur. Es gibt viele kleinere Unterkünfte, das bewähre sich.Seitens der Tiroler Soziale Dienste GmbH ist man daher bemüht, diese Einheiten zu erhalten - und zwar auch dann, wenn die Asylverfahren abgeschlossen und die Personen den Status anerkannter Flüchtlinge bekommen. "Diese Menschen haben gerade in kleineren Regionen gute Perspektiven", ist Mackner überzeugt. Die Integration funktioniert besser als in großen Zentren.Leicht sei es aber nicht, passende Wohnobjekte dauerhaft anmieten und an Asylanten oder Flüchtlinge weitergeben zu können.Ein Abbau an Unterkunftsplätzen in Breitenwang/Kreckelmoos macht die Sache nicht einfacher. "Aber wie erwähnt besteht bei allen im Bezirk Reutte lebenden AsylwerberInnen der primäre Versuch diese auch nach Erhalt des Bescheides im Bezirk zu beheimaten!", schließt Mackner.