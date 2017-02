SPÖ auf der Suche nach neuer Führung

04.02.2017, 12:30 Uhr

SPÖ-Chefin Blanik fordert die Verjüngung der Partei. Im Bezirk Reutte ist man bereit dafür. Mögliche Kandidaten nennt man aber nicht.

Nachgefragt

REUTTE (rei). Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik forderte kürzlich eine Verjüngung der SPÖ in Tirol. Und sie sprach von Signalen der Erneuerung in jedem Bezirk.Die Bezirksblätter Reutte fragten nach, wie man im Bezirk Reutte zu den Zlelen der SPÖ-Vorsitzenden steht. "Das wird so sein", sagt dazu Bezirksvorsitzender Walter Berktold. Er wurde im Dezember 2014 zum Bezirksvorsitzenden der Sozialdemokraten gewählt. Interimsmäßig führt er die Partei im Außerfern sogar schon seit Sommer 2014. Geht es nach den Vorstellungen Berktolds, dann wird seine Spitzenposition im Bezirk Reutte aber bereits im März enden. Bei der nächste Bezirkskonferenz mit Neuwahlen im März soll eine neue, junge Führung nachrücken. Damit würde die Bezirksorganisation ganz den Wünschen der SPÖ-Landesparteivorsitzenden entsprechen.

Kein Langzeitobmann

Arbeit geht weiter

Verjüngung ist schwierig

Oberer stets ein Thema

Noch gibt es keine Namen

"Es ist kein Geheimnis, dass ich nie eine Langzeitfunktion als Bezirksobmann angestrebt habe", spielt der ehemalige Plansee-Mitarbeiter mit offenen Karten.Er habe sich in einer für die SPÖ schwierigen Situation bereit erklärt, den "Karren", wie er es selbst bezeichnet, vorübergehend zu steuern. Eine politische Karriere an der Spitze der Partei habe er nie im Auge gehabt: "Ich habe mich immer als Übergangslösung gesehen."Gemeinsam mit anderen treuen SPÖ-Weggefährten kümmert er sich jetzt darum, die Mitglieder im Bezirk zu betreuen und die anstehende Arbeit bestmöglich zu erledigen. Hilfe bekommt er dabei u.a. von Geschäftsführer Lukas Matt. Der ist einmal in der Woche in Reutte und hält dann das Parteibüro am Zeillerplatz besetzt.Für ihn ist das von Blanik vorgegebene Ziel der Verjüngung sozusagen Programm. "Bis zur Bezirkskonferenz im März müssen wir uns neu aufstellen", zieht er mit der SPÖ-Landeschefin an einem Strang.Einfach ist das aber nicht. "Ich bin derzeit sehr mit dem Aufbau neuer Strukturen befasst", schildert der junge Parteimitarbeiter. "Das ist ein Bohren in sehr harten Brettern", versucht er die nicht leichte Aufgabe in ein Bild zu gießen.Matt ist aber guter Dinge, dass die Sozialdemokraten auch im Bezirk Reutte wieder Aufwind bekommen werden. "Der Bezirk Reutte hat sicher Potential!" Dieses ortet er etwa in der Belegschaft der Planseewerke.Dort hatte Bezirksvorsitzender Walter Berktold als Betriebsratsobmann seine berufliche Heimat und dort war auch Reuttes Bürgermeister Luis Oberer ebenfalls als Betriebsratsobmann lange Jahre beschäftigt.Oberer ist SPÖ-Mitglied. Für die Interessen der Partei ließ er sich aber nie einspannen. Ob sich das ändert? "Das kann ich nicht sagen. Die Entscheidung liegt bei Oberer", gibt sich Matt zurückhaltend. Jemanden wie den Reuttener Gemeindechef hätte man aber nicht ungerne dabei.Oberer könnte jenes Zugpferd sein, das man im Bezirk braucht. Eine "Verjüngung", gemessen am Lebensalter, würde er aber nicht darstellen, schließlich wird Oberer, Jahrgang 1949, heuer 68 Jahre alt.Darüber, ob man denn eine neue, junge Führungskraft an der Hand hat, welche beim Bezirkstag im März das Ruder an sich reißt, wollen Berktold und Matt derzeit nicht sagen. Nur so viel: "Wir stehen mit verschiedenen Personen in engem Kontakt."