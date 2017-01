16. Internationales Altherren-Hallenturnier in Reutte

Reutte : Sporthalle |

AUSSERFERN. Das diesjährige Altherren-Hallenturnier (Mag. Eugen Singer-Gedenkturnier) des FC Höfen findet am Samstag, den 4. März 2017 in der Sporthalle Reutte statt. Spielberechtigt sind alle ab Jahrgang 1987. Beginn der Vorrundenspiele ist um 9 Uhr und ab 16 Uhr wird in den Finalspielen um die Plätze 1 - 8 gekämpft. Siegerehrung und Turnierausklang: ca. 18 Uhr. Jede Mannschaft erhält tolle Pokal- und wertvolle Sachpreise, die erstplatzierten Mannschaften bekommen zusätzlich Geldpreise.

Anmeldung bei Norbert Dreer unter Tel.: 0043/6763181565 od. 0043/5672-67823 oder per E-mail: N.Dreer1959@gmx.at, bis spätestens 17.02.2017