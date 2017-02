16. Musauer Zwergerlrennen

AUSSERFERN. Am Samstag den 4. März 2017 ist es wieder soweit! Dann veranstaltet der SC-Musau heuer bereits zum 16. Mal das traditionelle Zwergerlrennen. Startberechtigt sind alle Kinder ab Jahrgang 2005 bis 2011. Der Riesentorlauf findet am Schilift Konradshüttle in Vils statt. Beginn ist um 10:30 Uhr. Nennungen über die örtlichen Sportvereine. Nennschluss ist am Freitag, den 3. März 2017 um 19 Uhr.