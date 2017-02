23. Dorfcup Billardclub Lechaschau

Zum 23-ten Mal findet er mittlerweile statt - der Dorfcup des Billardclubs Lechaschau. Einem der mittlerweile größten Hobbybillardturniere Österreichs wohnten in den letzten Jahr bis zu 80 Mannschaften mit über 200 Spielern bei. Neben der Mannschaftswertung gibt es natürlich verschiedene Einzelwertungen, sowie den Glücksstoß und ein Ratespiel, bei denen jeder Teilnehmer gewinnen kann.

Das Turnier läuft vom Freitag, den 3.3., bis zum Donnerstag, den 9.3., gespielt wird dabei an jedem Abend im Billardclub Lechaschau (Dorfstraße 10). Jede teilnehmende Mannschaft besteht aus drei Spielern, wobei pro Mannschaft nur ein Lizenzspieler erlaubt ist. Jeder Spieler muss dabei 15 Kugeln mit so wenig Fehlern (Aufnahmen) wie möglich versenken. Sieger wird die Mannschaft mit der niedrigsten Zahl an Aufnahmen (niedrigste Anzahl an Fehlstößen aller drei Spieler).Die Preisverleihung findet am FR, den 10.3. um 19:30 Uhr im Wirtshaus Goldene Rose in Lechaschau statt. Dabei gibt es für die Sieger der Mannschaftswertung, sowie aller Einzelwertungen (aufgeschlüsselt nach Damen, Herren, Jugend, Lizenz usw) tolle Preise zu gewinnen. Außerdem nimmt jeder Anwesende bei der großen Tombola teil, bei der es wie jedes Jahr weitere tolle Preise zu gewinnen gibt.Siehe auch unsere Homepage