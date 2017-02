Erkältung bremste Krenslehner am Hochkönig ein

06.02.2017, 08:04 Uhr

Über Platz 5 enttäuscht

"Für mich war es das erstes Saisonshighlight", erzählte Krenslehner. Das Vertikal Rennen forderte den Teilnehmer mit 700 Höhenmetern im Anstieg alles ab.Krenslehner wollte bei der Erztrophy unbedingt ihren Vizemeistertitel aus dem Vorjahr verteidigen, was am Ende aber nicht glückte. " Ich hatte große Probleme beim Atmen und leider wurde es am Ende dann auch nur der für mich enttäuschende 5. Rang bei den Österreichischen Meisterschaften." Letztendlich war die Außerfernerin aber doch froh, das Rennen überhaupt beenden zu können.

Freude über Bronze

Am Sonntag lief es dann schon besser. Da wurde bei traumhaftem Wetter und frischem Neuschnee die Königsdisziplin, der Individual-Bewerb, augetragen.Dabei galt es zwei Aufstiege im freien Gelände, verteilt auf 880 Höhenmeter, einer Tragepassage und zwei Abfahrten zu bewältigen.Krenslehner erzählt: "Ich konnte zwar immer noch nicht meine vollen 100 Prozent geben, was sehr schade war, aber ich fand einen guten Rhythmus."Nach einer Stunden und acht Minuten kam Krenslehner schließlich als ausgezeichnete Dritte ins Ziel und holte die Bronzemedaille. Platz zwei verfehlte sie um 45 Sekunden. "Jetzt heisst es für mich erst einmal wieder ganz gesund werden, bevor es mit dem Training und weiteren Wettkämpfen weiter gehen kann", richtet Krenslehner den Blick bereits auf kommende Aufgaben.