Kinderschneetag kam bei allen super an

24.01.2017, 11:30 Uhr

Es war halt eine supertolle Veranstaltung, die bei den vielen Besuchern so richtig Spaß auf Wintersport machte.Trainer und Betreuer gaben Tipps und erklärten den jungen Mädchen und Burschen ganz genau, was man im Winter so alles machen kann. Auch Niki Hosp war dabei und hatte einiges zu erzählen. Vielleicht war ja schon eine Nachfolgerin dabei, deren Namen wir heute noch nicht kennen. Die beteiliten Wintersportvereine stehen natürlich allen Interessierten weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.