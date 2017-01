Platz zwei für Verena Krenslehner in Gröden

23.01.2017, 10:08 Uhr

Bei schwierigen, frostigen Bedingungen konnte die Außerfernerin ein super Rennen laufen. Von Anfang an war sie nur ein paar Meter hinter der österreichischen Top-Läuferin Susanne Maier und in den Steilstücken konnte Verena immer wieder Boden gutmachen. In den längeren sehr weichen Flachstücken hatte sie gegen die Laufspezialistin etwas das Nachsehen. Am Ende fehlten ihr nur 6 sec. auf die Vertical Up Seriensiegerin und so reichte es mit einer Zeit von 38:26 nur für den zweiten Platz, noch vor der Schweizer Weltcupläuferin Viktoria Kreuzer. "Für mich war es jetzt wieder das erste Rennen nach zwei Monaten Training und da bin ich mehr als zufrieden, dass ich schon ganz vorn mitlaufen kann", so die Athletin.